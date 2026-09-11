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Регионы России

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Арине Соболенко покорён рекорд: восемь финалов Большого шлема подряд на харде

Арине Соболенко покорён рекорд: восемь финалов Большого шлема подряд на харде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США (US Open), тем самым установив уникальный рекорд Открытой эры — она стала первой спортсменкой среди мужчин и женщин, сумевшей выйти в финал минимум восьми подряд турниров Большого шлема на харде.

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