Арине Соболенко покорён рекорд: восемь финалов Большого шлема подряд на харде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США (US Open), тем самым установив уникальный рекорд Открытой эры — она стала первой спортсменкой среди мужчин и женщин, сумевшей выйти в финал минимум восьми подряд турниров Большого шлема на харде.