Автовладельцы начали хранить ключи от своих машин в алюминиевой фольге

В последнее время в мире наблюдается настоящий бум автомобильных краж. В отсутствии реальной помощи со стороны сотрудников правопорядка многим автовладельцам нередко приходится противостоять преступникам всеми возможными методами.
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