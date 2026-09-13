Эксперт Киселев рассказал о нехватке медикаментов у ВСУ в волчанском котле

ЛУГАНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказавшиеся в волчанском котле, испытывают нехватку медикаментов, в том числе болеутоляющих средств.
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