Sony подарит владельцам PlayStation 4 и 5 подписки на Apple TV+ и Music

Sony и Apple объявили о запуске совместной акции, в рамках которой владельцы консолей PlayStation могут бесплатно получить доступ к онлайн-кинотеатру Apple TV+ и музыкальному сервису Apple Music на полгода.
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