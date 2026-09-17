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Силы ПВО отразили крупнейшую атаку БПЛА на Ярославскую область

Силы ПВО отразили крупнейшую атаку БПЛА на Ярославскую область

Силы ПВО отразили крупнейшую атаку БПЛА на Ярославскую область, повреждён НПЗ. Об этом губернатор Михаил Евраев утром 17 сентября сообщил в канале на платформе "Макс" .

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