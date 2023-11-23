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Командование ЦАХАЛ утверждает, что почти все отряды ХАМАС на севере сектора Газа «нейтрализованы»

Командование ЦАХАЛ утверждает, что почти все отряды ХАМАС на севере сектора Газа «нейтрализованы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает зачистку северных районов сектора Газа, отчитываясь о своих успехах.

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