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Тюрьма в Париже, подозрения КГБ и «право на забвение»: судьба советской актрисы Ларисы Вадько

Тюрьма в Париже, подозрения КГБ и «право на забвение»: судьба советской актрисы Ларисы Вадько

Зрители старшего поколения хорошо помнят эпизод из популярной комедии «Неисправимый лгун», в котором герой Георгия Вицина неуклюже танцует с эффектной блондинкой.

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