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Крымское информационное агентство

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В мероприятиях РНКБ на Зелёном фестивале приняли участие 6 000 человек

В мероприятиях РНКБ на Зелёном фестивале приняли участие 6 000 человек

В Судаке на территории арт-кластера «Таврида» уже во второй раз прошел Зелёный фестиваль. Мероприятия банка РНКБ (входит в Группу ВТБ), который стал генеральным партнером фестиваля, объединили более 6 000 человек.

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