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МОСИНФОРМ

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Сергунина: Посещаемость киноплатформы «Москино» выросла почти вдвое

Сергунина: Посещаемость киноплатформы «Москино» выросла почти вдвое

В сентябре 2023 года в столице начала работать киноплатформа «Москино». Сейчас с ее помощью можно подать заявки на согласование съемок и получение грантов, подобрать реквизит, найти площадки с нужным оборудованием, узнать об обучающих программах, записаться на экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия.

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