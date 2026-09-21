Сергунина: Посещаемость киноплатформы «Москино» выросла почти вдвое

В сентябре 2023 года в столице начала работать киноплатформа «Москино». Сейчас с ее помощью можно подать заявки на согласование съемок и получение грантов, подобрать реквизит, найти площадки с нужным оборудованием, узнать об обучающих программах, записаться на экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия.
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