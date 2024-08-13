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Царьград

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Экс-посол США неожиданно признал, что ВСУ в августе перешли красную линию

Экс-посол США неожиданно признал, что ВСУ в августе перешли красную линию

Салливан прокомментировал нападение Украины на Курскую областьБывший посол США в России Джон Салливан в интервью телеканалу CNN прокомментировал попытки ВСУ вторгнуться в Курскую область.

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