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Замминистра здравоохранения и самарский губернатор посетили медучреждения Сызрани

Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду посетили медучреждения Сызрани и оказали специалистам методическую помощь по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.

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