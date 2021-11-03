Замминистра здравоохранения и самарский губернатор посетили медучреждения Сызрани

Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду посетили медучреждения Сызрани и оказали специалистам методическую помощь по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.