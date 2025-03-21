Полицейские в Приморском крае рассказали студентам и лицеистам об антинаркотическом законодательстве

В рамках проводимой в Приморском крае межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение» в студенческом клубе «Паллада» для учащихся 8-11 классов лицея, а также студентов 1 и 2 курсов Дальрыбвтуза сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков во взаимодействии со специалистом Приморского краевого наркологического диспансера психиатром-неврологом Вячеславом Ли проведено мероприятие, направленное на профилактику правонарушений в сфере оборота наркотиков, предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи.