Полицейские в Приморском крае рассказали студентам и лицеистам об антинаркотическом законодательстве

В рамках проводимой в Приморском крае межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение» в студенческом клубе «Паллада» для учащихся 8-11 классов лицея, а также студентов 1 и 2 курсов Дальрыбвтуза сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков во взаимодействии со специалистом Приморского краевого наркологического диспансера психиатром-неврологом Вячеславом Ли проведено мероприятие, направленное на профилактику правонарушений в сфере оборота наркотиков, предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии