Парламентарий Соединённого Королевства Крис Брайант выступил с утверждением о том, что Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров успешно громил занимавшего аналогичную должность Бориса Джонсона в ходе переговорного процесса.
Парламентарий Соединённого Королевства Крис Брайант выступил с утверждением о том, что Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров успешно громил занимавшего аналогичную должность Бориса Джонсона в ходе переговорного процесса.
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