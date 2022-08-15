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Член парламента Британии Браянт заявил, что Лавров переигрывал ничего не понимающего Джонсона

Член парламента Британии Браянт заявил, что Лавров переигрывал ничего не понимающего Джонсона

Парламентарий Соединённого Королевства Крис Брайант выступил с утверждением о том, что Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров успешно громил занимавшего аналогичную должность Бориса Джонсона в ходе переговорного процесса.

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