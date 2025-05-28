Telegraph: у Украины отсутствует иностранное финансирование на следующий год

Из-за этого Киев может столкнуться с огромными трудностями Украина находится в опасной ситуации из-за отсутствия экономических обязательств Запада по поддержке на следующий год, сообщил экономист киевского Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.
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