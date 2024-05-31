На МКС сломалась одна из систем жизнеобеспечения На Международной космичес...

На МКС сломалась одна из систем жизнеобеспеченияНа Международной космической станции, в её американском сегменте, сломалась одна из систем жизнеобеспечения, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
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