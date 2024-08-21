В Сенате США заявили, что диалог с РФ по Украине лучше, чем его отсутствие

При этом контакт между странами в данный момент маловероятен В Сенате Соединенных Штатов считают, что проведение контактов с Россией по украинской проблематике в ближайшем будущем маловероятно, но убеждены, что наличие любого диалога полезнее, чем его полное отсутствие, заявил РИА Новости источник в верхней палате американского конгресса.
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