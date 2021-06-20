Происшествия

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В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» костромские полицейские ознакомили школьников с работой своих четвероногих помощников

Мероприятие состоялось в канун празднования Дня кинологических подразделений МВД России. По инициативе Общественного совета в гости к стражам порядка приехали ребята из пришкольного лагеря п.

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