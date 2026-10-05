Реставрация фасада ростовского цирка завершится в ноябре

Реставрация фасада здания ростовского цирка на Буденновском, 45 завершится в ноябре вместо ранее запланированного октября из-за задержки отделочных работ.
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