Пузырь может лопнуть быстро и очень сильно

По традиции с новостей.На прошлой неделе состоялось заседание ЕЦБ, он понизил ставку. Таким образом это первый сигнал к новому вливанию денег, ждем ответа ФРС (12,06) на следующей неделе, и если эта тенденция сохранится, то новый виток инфляции обеспечен.