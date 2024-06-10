Новости экономи...
Открыть форекс счёт
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости экономики России

1 подписчик

Пузырь может лопнуть быстро и очень сильно

Пузырь может лопнуть быстро и очень сильно

По традиции с новостей.На прошлой неделе состоялось заседание ЕЦБ, он понизил ставку. Таким образом это первый сигнал к новому вливанию денег, ждем ответа ФРС (12,06) на следующей неделе, и если эта тенденция сохранится, то новый виток инфляции обеспечен.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх