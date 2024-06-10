Пузырь может лопнуть быстро и очень сильно

По традиции с новостей.На прошлой неделе состоялось заседание ЕЦБ, он понизил ставку. Таким образом это первый сигнал к новому вливанию денег, ждем ответа ФРС (12,06) на следующей неделе, и если эта тенденция сохранится, то новый виток инфляции обеспечен.
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