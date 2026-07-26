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Проба 2

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20+ историй о первой любви, которые пропитаны ароматом скошенной травы и спелой июльской дыни

20+ историй о первой любви, которые пропитаны ароматом скошенной травы и спелой июльской дыни

Первая любовь чаще всего настигает нас еще в школе: сердце трепещет, щеки алеют, а буквы отказываются складываться даже в простое «Привет!» У большинства это нежное чувство — лишь доброе, светлое воспоминание.

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