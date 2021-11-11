БАД в лекарственной шкуре

Мимикрия упаковок БАД под лекарственные средства умышленно вводит покупателей в заблуждение. Об этом на прошедшем круглом столе по противодействию серому обороту биологически активных и пищевых добавок рассказал Валерий Алексеев, руководитель Бюро расследований Народного фронта.
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