БАД в лекарственной шкуре

БАД в лекарственной шкуре

Мимикрия упаковок БАД под лекарственные средства умышленно вводит покупателей в заблуждение. Об этом на прошедшем круглом столе по противодействию серому обороту биологически активных и пищевых добавок рассказал Валерий Алексеев, руководитель Бюро расследований Народного фронта.

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