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Аргументы недели

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Потеряв российский рынок, армянские фермеры взбунтовались

Потеряв российский рынок, армянские фермеры взбунтовались

Аграрии Араратской области полностью заблокировали стратегическую автотрассу Ереван – Ерасх, ведущую к границе с Ираном, так как местные консервные и перерабатывающие заводы прекратили закупку томатов и огурцов.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Пашинян давно не был в Москве - Путин добрый он примет и поможет!
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