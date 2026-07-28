Потеряв российский рынок, армянские фермеры взбунтовались

Аграрии Араратской области полностью заблокировали стратегическую автотрассу Ереван – Ерасх, ведущую к границе с Ираном, так как местные консервные и перерабатывающие заводы прекратили закупку томатов и огурцов.
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