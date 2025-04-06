Трагедии Филиппа Киркорова: терял родных одного за другим, а теперь оказалось, что не стало и младшей сестренки Ольга БезродняяФилипп Киркоров, известный российский певец и шоумен, вновь столкнулся с горем, потеряв свою младшую сестру.