На аукцион выставили уникальный прототип Saab EX, созданный фанатом марки

Saab занимает особое место в сердцах многих энтузиастов по всему миру. Еще в 1997 году, по случаю 50-летнего юбилея, один из ее самых больших поклонников, норвежец Пер Экстром, решил создать специальную модель, которая бы передала дух лучших моделей шведского бренда.
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