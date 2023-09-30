На аукцион выставили уникальный прототип Saab EX, созданный фанатом марки

Saab занимает особое место в сердцах многих энтузиастов по всему миру. Еще в 1997 году, по случаю 50-летнего юбилея, один из ее самых больших поклонников, норвежец Пер Экстром, решил создать специальную модель, которая бы передала дух лучших моделей шведского бренда.