Готовим вкусный и очень полезный постный салат со скумбрией. После приготовления вы получите 2 порции Время приготовления: 30 минут ИНГРЕДИЕНТЫ — копченая скумбрия (250 – 300 грамм); — 5 небольших картофелин; — 3 небольших соленых огурца; — 250 грамм зеленого горошка; — зеленый лук; — постный майонез.