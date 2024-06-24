Гладков: ВСУ 24 июня повторного обстреляли Грайворон, пострадали еще 5 человек

Вооруженные силы Украины второй раз за 24 июня обстреляли город Грайворон. Пять человек получили ранения разной локализации, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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