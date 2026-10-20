In a Young Sheldon tell-all, Big Bang Theory star Jim Parsons reveals why he turned down a Season 4 cameo opposite Lance Barber's George Sr.
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