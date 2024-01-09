Джокович провел первую тренировку на арене Рода Лэйвера

Новак Джокович потренировался в Мельбурне в преддверии Australian Open. На прошлой неделе у серба были проблемы с запястьем, но он и его тренер Горан Иванишевич считают, он будет готов к началу «Большого шлема».
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