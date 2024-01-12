Светлана Журова: «Бида не сможет квалифицироваться на Олимпиаду. Не думаю, что в сборной США кто-то уступит»

Сообщалось, что Сергей и его жена Виолетта, а также Константин Лоханов планируют получить американское гражданство, чтобы представлять США на Олимпиаде-2024 в Париже.
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