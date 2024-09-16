Читатели Мойки78 сообщают о серьезной аварии на перекрестке Песочной набережной и улицы Грота. Кроссовер утром 16 сентября вылетел на тротуар.
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Читатели Мойки78 сообщают о серьезной аварии на перекрестке Песочной набережной и улицы Грота. Кроссовер утром 16 сентября вылетел на тротуар.