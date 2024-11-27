Французский журналист Риоло о вратаре Сафонове: "ПСЖ" позорится с голкиперами

Журналист RMC Sport Даниэль Риоло отреагировал на появление вратаря французского "ПСЖ" Матвея Сафонова в стартовом составе в матче Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", раскритиковав за этот выбор главного тренера парижан Луиса Энрике.