Французский журналист Риоло о вратаре Сафонове: "ПСЖ" позорится с голкиперами

Журналист RMC Sport Даниэль Риоло отреагировал на появление вратаря французского "ПСЖ" Матвея Сафонова в стартовом составе в матче Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", раскритиковав за этот выбор главного тренера парижан Луиса Энрике.
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