Чего ждут от нефти: эксперт дала прогноз по ценам на конец лета Татьяна АрестоваНа фоне значительных колебаний цен на нефть в начале июня, рынок смог восстановиться благодаря устойчивому спросу и геополитическим напряжениям на Ближнем Востоке.