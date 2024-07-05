Чего ждут от нефти: эксперт дала прогноз по ценам на конец лета Татьяна АрестоваНа фоне значительных колебаний цен на нефть в начале июня, рынок смог восстановиться благодаря устойчивому спросу и геополитическим напряжениям на Ближнем Востоке.
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