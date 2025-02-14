В российском регионе сообщили об отбитой атаке ВСУ

В Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России отразили воздушную атаку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
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