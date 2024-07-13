Власти Литвы заявили об отсутствии стратегического прорыва после саммита НАТО

По словам главы МИД Литвы, по факту саммит в Вашингтоне стал безрезультативным.Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в соцсети Х заявил, что де-факто саммит НАТО в Вашингтоне не принёс больших результатов, и не произошло стратегического прорыва.