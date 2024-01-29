Музыканты «Би-2» находятся в центре задержания миграционной полиции в Таиланде

Их задержали из-за концерта 25 января, так как организаторы некорректно оформили документы. Проблемы с концертами в дружественных России странах в последнее время возникали и у других артистовМузыкантов из группы «Би-2» в ближайшее время депортируют из Таиланда, заявил генконсул России в провинции Пхукет Владимир Соснов.