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Музыканты «Би-2» находятся в центре задержания миграционной полиции в Таиланде

Музыканты «Би-2» находятся в центре задержания миграционной полиции в Таиланде

Их задержали из-за концерта 25 января, так как организаторы некорректно оформили документы. Проблемы с концертами в дружественных России странах в последнее время возникали и у других артистовМузыкантов из группы «Би-2» в ближайшее время депортируют из Таиланда, заявил генконсул России в провинции Пхукет Владимир Соснов.

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