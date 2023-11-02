В Ростовской области ряд съедобных грибов исключат из Красной книги

Часть грибов, произрастающих в Ростовской области, исключат из региональной Красной книги Ростовской области, заявила доцент кафедры ботаники Южного федерального университета (ЮФУ) ЮФУ Ольга Ермолаева в комментарии «Дон-ТР».
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