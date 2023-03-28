В Москву прибыл министр иностранных дел Ирана

Глава МИД Исламской Республики Иран (ИРИ) Хосейн Амир Абдоллахиян вечером во вторник, 28 марта, прибыл с визитом в Москву для обсуждения министром инстранных дел России Сергеем Лавровым Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщили в иранском МИДе В сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД ИРИ, в частности, говорится: «В Москве Хосейна Амира Абдоллахияна и сопровождающую его делегацию встречали должностные лица российского МИД, а также посол и сотрудники диппредставительства Ирана в РФ.