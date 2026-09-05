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Тень знаменитых матерей: как 8 сыновей российских актрис пробивают собственный путь

Тень знаменитых матерей: как 8 сыновей российских актрис пробивают собственный путь

Громкая фамилия в творческой среде — это не только открытые двери, но и постоянный микроскоп. Когда твоя мама — известная актриса, а отец или дедушка — легенды кино, угодить публике практически невозможно.

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