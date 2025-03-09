Спрос на нанокерамику и шиномонтаж стал причиной роста цен в автосервисе

Траты в автосервисах за год стали не только более востребованным, но и затратными. Даже владельцы новых авто стали обращаться в автосервисы чаще — популярной оказалась такая услуга, как косметическая обработка покрытия автомобиля, сообщает сервис «Чек Индекс».
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