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Названа точная дата начала ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины

Названа точная дата начала ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины

Российские войска уже 15 сентября начнут наносить массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры киевского режима.

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