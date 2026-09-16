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Царьград

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Ветеринары объяснили осеннюю вялость собак нехваткой света и прогулок

Ветеринары объяснили осеннюю вялость собак нехваткой света и прогулок

С наступлением осеннего периода владельцы нередко замечают, что их питомцы теряют прежнюю энергию, больше спят и меньше проявляют интерес к прогулкам.

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