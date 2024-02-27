Политинформация Наказывают у нас, оказывается, за незаконную миграцию не только самих приезжих, но и работодателей, на которых они трудятся.
В Югре привлекли к ответственности 123 работодателя по делу о мигрантах
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
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18 час.
Александр Батт
Давно пора порядок в этом навести.
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17 час.
Уя
Уфимцев я
Да нет, быстро эту гниду не победить. Слишком много вовлечено в этот лакомый бизнес, много кто "кормится" с него - от клерков в миграционной службе, этих толстозадых баб-чиновниц до... самых самых верхов в правительстве и АП... А "крышуют" и не боятся этого, любимец Путина Хуснуллин и некий прохиндей, защитник предпринимателей господин Титов. Как яростно они защищают ввоз все большего числа мигранов в Россию... И скажите мне, как с такими то фигурантами воевать?...
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56 мин.
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