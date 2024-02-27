В Югре привлекли к ответственности 123 работодателя по делу о мигрантах

Уя

Уфимцев я

Да нет, быстро эту гниду не победить. Слишком много вовлечено в этот лакомый бизнес, много кто "кормится" с него - от клерков в миграционной службе, этих толстозадых баб-чиновниц до... самых самых верхов в правительстве и АП... А "крышуют" и не боятся этого, любимец Путина Хуснуллин и некий прохиндей, защитник предпринимателей господин Титов. Как яростно они защищают ввоз все большего числа мигранов в Россию... И скажите мне, как с такими то фигурантами воевать?...