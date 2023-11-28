9 тыс жителей Владивостока остались без света

Утром 28 ноября часть жителей Чуркина остались без света. 103 дома были отключены от электричества, при этом треть из них входила в плановые работы, остальные дома оказались заложниками аварийной ситуации.
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