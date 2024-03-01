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Симоньян: высокопоставленные офицеры Германии обсуждали удары по Крымскому мосту

Симоньян: высокопоставленные офицеры Германии обсуждали удары по Крымскому мосту

Высокопоставленные офицеры армии Германии обсуждали удары по российскому Крымскому мосту. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделала журналист Маргарита Симоньян, сославшаяся на оказавшуюся в ее распоряжении запись.

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Комментарии
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Наталья Романенко
не оставить в Европе и Англии ни одного живого моста, чтобы было чем заняться
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15 час.

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