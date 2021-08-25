На Gamescom анонсировали новую Saints Row и Midnight Suns

Вечером 25 февраля игровой журналист Джефф Кили третий год подряд провел шоу Opening Night Live, в рамках которого было сделано несколько новых анонсов, раскрыты даты выхода известных проектов, а также представлены свежие трейлеры долгожданных игр.
Вечером 25 февраля игровой журналист Джефф Кили третий год подряд провел шоу Opening Night Live, в рамках которого было сделано несколько новых анонсов, раскрыты даты выхода известных проектов, а также представлены свежие трейлеры долгожданных игр.
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