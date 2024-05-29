Дипломатия бессильна. Сверхдержавы и уникальность ситуации с Украиной

Владимир Соловьев

"Лавров смог продемонстрировать высочайший уровень тревоги только за счёт создания данной сложнейшей конструкции." А ТАМ, НА ЗАПАДЕ, КАК В СТИХАХ ВЫСОЦКОГО: "В ОБЩЕМ, ВСЕ С УМА СВИХНУЛИСЬ, ДАЖЕ КТО БЕЗУМЕН БЫЛ". ОТВЫКШИЙ ДУМАТЬ ЗАПАД НЕ ВМЕЩАЕТ В С ВОЙ МОЗГ ЛАВРОВА: "А ЧЕГО ТАМ ДУМАТЬ - ТРЯСТИ НАДО!" - ВОТ ТАКОЙ "ИНИКДОТ"!