Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Дипломатия бессильна. Сверхдержавы и уникальность ситуации с Украиной

Дипломатия бессильна. Сверхдержавы и уникальность ситуации с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал последние тенденции в американской внешней политике весьма интересной фразой.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Лавров смог продемонстрировать высочайший уровень тревоги только за счёт создания данной сложнейшей конструкции.&quot;  А ТАМ, НА ЗАПАДЕ, КАК В СТИХАХ ВЫСОЦКОГО: &quot;В ОБЩЕМ, ВСЕ С УМА СВИХНУЛИСЬ, ДАЖЕ КТО БЕЗУМЕН БЫЛ&quot;.  ОТВЫКШИЙ ДУМАТЬ ЗАПАД  НЕ ВМЕЩАЕТ В С ВОЙ МОЗГ ЛАВРОВА: &quot;А ЧЕГО ТАМ ДУМАТЬ - ТРЯСТИ НАДО!&quot; - ВОТ ТАКОЙ &quot;ИНИКДОТ&quot;!
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11 час.
СК
Сергей Ковалев
градус будут поднимать до тех пор, пока не зачистятся все участники сделок с деньгами гегемона. как всегда чужими руками...
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10 час.

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