Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал последние тенденции в американской внешней политике весьма интересной фразой.
Дипломатия бессильна. Сверхдержавы и уникальность ситуации с Украиной
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
"Лавров смог продемонстрировать высочайший уровень тревоги только за счёт создания данной сложнейшей конструкции." А ТАМ, НА ЗАПАДЕ, КАК В СТИХАХ ВЫСОЦКОГО: "В ОБЩЕМ, ВСЕ С УМА СВИХНУЛИСЬ, ДАЖЕ КТО БЕЗУМЕН БЫЛ". ОТВЫКШИЙ ДУМАТЬ ЗАПАД НЕ ВМЕЩАЕТ В С ВОЙ МОЗГ ЛАВРОВА: "А ЧЕГО ТАМ ДУМАТЬ - ТРЯСТИ НАДО!" - ВОТ ТАКОЙ "ИНИКДОТ"!
Ответить
11 час.
СК
Сергей Ковалев
градус будут поднимать до тех пор, пока не зачистятся все участники сделок с деньгами гегемона. как всегда чужими руками...
Ответить
10 час.
Свежие комментарии