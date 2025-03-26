БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Прейскурант для миротворцев: Можете ввести, но потом не жалуйтесь из своих радиоактивных руин

Прейскурант для миротворцев: Можете ввести, но потом не жалуйтесь из своих радиоактивных руин

Появление европейского контингента на Украине обнулит все результаты СВО Александр Широкорад Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/TASS Президент Трамп назвал вступление Украины в НАТО одной из причин конфликта на Украине.

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