Сердце под угрозой: почему сочетание диабета и высокого холестерина может привести к внезапной смерти Ирина ВальковаВрач-кардиолог Константин Крулёв из Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе выступил с тревожным заявлением: сочетание сахарного диабета и повышенного уровня холестерина представляет собой настоящую «гремучую смесь», которая может привести к внезапной остановке сердца.