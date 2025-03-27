Казахстан и Кыргызстан наращивают инвестиционное сотрудничество

Алматы, 26 марта /Синьхуа/ -- Мажилис /нижняя палата парламента/ Казахстана принял закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций".
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