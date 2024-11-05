Придомовые территории: как благоустройство делает недвижимость привлекательнее Внешний вид дворов и их оформление играют важную роль при выборе жилья.
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Придомовые территории: как благоустройство делает недвижимость привлекательнее Внешний вид дворов и их оформление играют важную роль при выборе жилья.